С начала года в Петербурге проверили уборку более 6 тысяч участков дорог

Замечания были зафиксированы в 7% случаев.

В Петербурге с начала года проверили уборку более 6 тысяч участков дорог. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко.

Особое внимание специалисты уделили противогололёдной обработке. По итогам проверки замечания зафиксировали в 7% случаев. По отдельным адресам отмечена плохая уборка снега с улиц.

При этом количество замечаний снизилось к качеству уборки в Красногвардейском, Кронштадтском, Невском и Адмиралтейском районах.

Ранее мы сообщали о том, что главную улицу Гатчины отреставрируют.

Фото: Piter.TV