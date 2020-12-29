С начала года в Петербурге проверили уборку более 6 тысяч участков дорог

В Петербурге с начала года проверили уборку более 6 тысяч участков дорог. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко.
Особое внимание специалисты уделили противогололёдной обработке. По итогам проверки замечания зафиксировали в 7% случаев. По отдельным адресам отмечена плохая уборка снега с улиц.
При этом количество замечаний снизилось к качеству уборки в Красногвардейском, Кронштадтском, Невском и Адмиралтейском районах.
Ранее мы сообщали о том, что главную улицу Гатчины отреставрируют.
Фото: Piter.TV
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