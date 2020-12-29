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С начала года в Петербурге проверили уборку более 6 тысяч участков дорог
Сегодня, 8:27
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IRINA_CHALKINA

С начала года в Петербурге проверили уборку более 6 тысяч участков дорог

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Замечания были зафиксированы в 7% случаев.

В Петербурге с начала года проверили  уборку более 6 тысяч участков дорог. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко.

Особое внимание специалисты уделили противогололёдной обработке. По итогам проверки замечания зафиксировали в 7% случаев. По отдельным адресам отмечена плохая уборка снега с улиц.

При этом количество замечаний снизилось к качеству уборки в Красногвардейском, Кронштадтском, Невском и Адмиралтейском районах.

Ранее мы сообщали о том, что главную улицу Гатчины отреставрируют.

Фото: Piter.TV

Теги: жилищно-коммунальные службы, уборка улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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