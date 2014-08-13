  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С начала года в Ленобласти ликвидировали около 400 свалок
Сегодня, 10:51
105
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

С начала года в Ленобласти ликвидировали около 400 свалок

0 0

Чаще всего незаконные свалки размещают в лесу.

С начала года в Ленинградской области было ликвидировано 392 свалки общим объемом более 1 млн 27 тыс. кубометров. Итогами инвентаризации незаконных свалок поделился комитет государственного экологического надзора. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Чаще всего свалки находили в лесах. Там ликвидировали 150 свалок объемом более 510 тыс. кубометров. В населенных пунктах нашли 131 свалку объемом более 9 600 кубометров. Остальные свалки находились в промышленных зонах. Так, в промзоне Кировского района ликвидировали самую крупную свалку, она была объемом около 500 тыс. кубометров.

Одновременно с ликвидациями специалисты усилили контроль за перевозчиками и применением штрафных санкций к недобросовестным собственникам земель.

Фото:  Pxhere.com

Теги: ленобласть, ликвидация свалок, незаконная свалка
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии