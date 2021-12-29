В январе в Ленобласти купили почти 1,5 тысячи билетов по "Пушкинской карте"

Благодаря данному проекту, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно могут посещать учреждения культуры за счёт федерального бюджета.

В январе по "Пушкинской карте" в Ленобласти приобрели 1 369 билетов в театры и на концерты. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Благодаря данному проекту, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно могут посещать учреждения культуры за счёт федерального бюджета. В 2021 году номинал карты составлял 3 тысячи рублей, в 2022 году денежный лимит увеличили до 5 тысяч рублей.

В Ленобласти к проекту "Пушкинская карта" присоединились 12 учреждений: 4 театра, 4 музея, 2 оркестра и 2 негосударственных учреждения культуры.

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Фото: официальный ролик Минкультуры