С крыши 12-этажного дома на Новаторов ветер сорвал растяжку с кабелем

МЧС быстро ликвидировали опасность.

На бульваре Новаторов с крыши 12-этажного здания сорвалась растяжка с кабелем. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Они опубликовали фотографии последствий штормового предупреждения в городе. Стоит отметить, что сильные порывы ветра затронули несколько районов города и практически не навредили в остальных.

Отметим,что на ситуацию с растяжкой оперативно отреагировали сотрудники ГУ МЧС. Они прибыли на место с сняли свисающий кабель с дома у номера 28.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге вновь частично закрыли дамбу из-за угрозы наводнения.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Александр Синявский