На набережной Фонтанки с дома упала штукатурка

В спецслужбах обращение горожан зафиксировали и отправили на место работников.

В субботу, 4 мая, в Центральном районе Санкт-Петербурга обрушился фасад здания. Снимки с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Как стало известно, штукатурка обвалилась с дома №76 на набережной реки Фонтанки. Свидетели сообщили, что куски здания упали прямо перед парадной. Информации о пострадавших не поступало. В спецслужбах обращение горожан зафиксировали и отправили на место работников. Отметим, что обрушившееся здание считается памятником регионального значения.

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"