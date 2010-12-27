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Прощание с боксером Дадашевым состоится 4 августа в Петергофе
Сегодня, 18:30
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nadezhda_sib

Прощание с боксером Дадашевым состоится 4 августа в Петергофе

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Стали известны время и дата похорон спортсмена.

Российского боксера Максима Дадашева похоронят 4 августа в Петергофе. Об этом на странице в Instagram написала вдова спортсмена. 

"Прощание с моим мужем состоится в воскресенье 4 августа в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больницы",

- сообщила она. 

Максим Дадашев скончался 23 июля после боя за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации. В 11 раунде российский спортсмен пропустил много ударов, бой прекратили, после этого его стало тошнить, он потерял сознание. Врачи диагностировали у него отек мозга и провели ему трепанацию черепа. Умер 28-летний боксер от остановки сердца. 

Родственники спортсмена приняли решение перевезти тело Максима Дадашева из США в Петергоф. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в 88 лет умер народный художник Валерий Кокурин

Фото: dadashev__m / Instagram

Теги: максим дадашев, похороны, прощание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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