Прощание с боксером Дадашевым состоится 4 августа в Петергофе

Стали известны время и дата похорон спортсмена.

Российского боксера Максима Дадашева похоронят 4 августа в Петергофе. Об этом на странице в Instagram написала вдова спортсмена.

"Прощание с моим мужем состоится в воскресенье 4 августа в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больницы", - сообщила она.

Максим Дадашев скончался 23 июля после боя за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации. В 11 раунде российский спортсмен пропустил много ударов, бой прекратили, после этого его стало тошнить, он потерял сознание. Врачи диагностировали у него отек мозга и провели ему трепанацию черепа. Умер 28-летний боксер от остановки сердца.

Родственники спортсмена приняли решение перевезти тело Максима Дадашева из США в Петергоф.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в 88 лет умер народный художник Валерий Кокурин.

Фото: dadashev__m / Instagram