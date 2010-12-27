С Плесецка проведен пуск ракеты "Тополь-М", поразивший цель на Камчатке

Испытания ракеты прошли успешно.

В Министерстве обороны рассказали, что днем 30 сентября запуск "Тополь-М" прошел успешно. Учебно-боевая ракета поразила заранее указанную цель на полуострове Камчатка. При этом сама баллистическая ракета находилась на космодроме Плесецка.

30 сентября 2019 года на Государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" стационарного (шахтного) базирования говорится в официальном сообщении

В ведомстве объяснили, что целью стрельбы было подтверждение летно-технических характеристик "Тополя-М". Военные убедились, что объект способен достигать заданных целей и выполнять указы руководства.

Ранее Piter.tv писал о том, что раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового "Циркона".

Фото: Piter.tv

