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С Плесецка проведен пуск ракеты "Тополь-М", поразивший цель на Камчатке
Сегодня, 14:58
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lesjasap

С Плесецка проведен пуск ракеты "Тополь-М", поразивший цель на Камчатке

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Испытания ракеты прошли успешно.

В Министерстве обороны рассказали, что днем 30 сентября запуск "Тополь-М" прошел успешно. Учебно-боевая ракета поразила заранее указанную цель  на полуострове Камчатка. При этом сама баллистическая ракета находилась на космодроме Плесецка. 

30 сентября 2019 года на Государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" стационарного (шахтного) базирования

говорится в официальном сообщении

В ведомстве объяснили, что целью стрельбы было подтверждение летно-технических характеристик "Тополя-М". Военные убедились, что объект способен достигать заданных целей и выполнять указы руководства. 

Ранее Piter.tv писал о том, что раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового "Циркона".

Фото: Piter.tv
 

Теги: камчатка, минобороны, плесецк, ракета, тополь-м
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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