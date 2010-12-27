В пятницу, 1 марта, с Крюкова канала начали убирать голубой настил. Об сообщают петербуржцы.
Напомним, что в районе дома №14 на набережной реки Мойки появился настил. По предварительным данным, его установили для съемок киноленты Никиты Михалкова "Серебрянные коньки". Из-за потепления конструкция окрасила лед в голубой цвет.
В итоге департамент Росприроднадзора по СЗФО возбудил административное дело в отношении компании "Фильмфест".
Ранее мы сообщали о том, что На льду Зимней канавки появились десятки книг
Фото: ВКонтакте / Макс Отто
Оставить комментарий