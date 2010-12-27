Напомним, что настил появился в районе дома №14 на набережной реки Мойки. Чем обработаны доски, неизвестно.

В пятницу, 1 марта, с Крюкова канала начали убирать голубой настил. Об сообщают петербуржцы.

Напомним, что в районе дома №14 на набережной реки Мойки появился настил. По предварительным данным, его установили для съемок киноленты Никиты Михалкова "Серебрянные коньки". Из-за потепления конструкция окрасила лед в голубой цвет.

В итоге департамент Росприроднадзора по СЗФО возбудил административное дело в отношении компании "Фильмфест".

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Фото: ВКонтакте / Макс Отто