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В России ужесточили наказание за кражу электричества
Сегодня, 10:53
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EvaRaskol

В России ужесточили наказание за кражу электричества

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За повторное незаконное подключение придется заплатить штраф.

В России 9 июня вступил в силу закон, предусматривающий штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. 

Наказание за первое подобное преступление останется прежним: физические лица заплатят от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, а юридические - от 100 тысяч до 200 тысяч.

За повторную кражу энергии физическим лицам теперь грозит штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей. Должностных лиц за это могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч. Юридические лица заплатят от 200 до 300 тысяч рублей.

Фото: Pixabay

Теги: наказание, штраф, электричество
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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