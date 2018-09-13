В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России 9 июня вступил в силу закон, предусматривающий штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям.
Наказание за первое подобное преступление останется прежним: физические лица заплатят от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, а юридические - от 100 тысяч до 200 тысяч.
За повторную кражу энергии физическим лицам теперь грозит штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей. Должностных лиц за это могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч. Юридические лица заплатят от 200 до 300 тысяч рублей.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )