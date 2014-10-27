Со среды из-за ремонта ограничат движение по семи улицам Петербурга

С 20 сентября на улицах Северной столицы вводят новые ограничения движения из-за разнообразного ремонта. Всего перекрывают семь разных улиц.

Государственная административно техническая инспекция сообщает о перекрытиях дорог. Со среды, 20 сентября, автомобилям будет трудно проехать по семи улицам.

С сегодняшнего дня и до 20 октября будет ограничен проезд по Казанской улице от Фонарного переулка до Гороховой улицы. Открыт будет только перекресток с Вознесенским проспектом. Дорожники будут восстанавливать покрытие проезжей части.

На такой же длительный срок закроют свободный проезд на перекрестке проспекта Наставников и Хасанской улицы. Тут будут месяц восстанавливать трамвайные пути.

На Суворовском проспекте будут прокладывать электрокабеля. Поэтому движение от улицы Моисеенко до улицы Пролетарской Диктатуры ограничено до 8 октября.

С 20 по 28 сентября ограничения движения вводят на перекрестке Петербургского шоссе и Ленинградской улицы в Пушкине. Там будут реконструировать светофор.

В Кронштадте на два дня закроют Петровскую улицу от Коммунистической до Ильмяниновой. В Петергофе по ночам будут закрывать Санкт-Петербургский проспект.