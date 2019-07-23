С 2020 года в России появится черный список приемных родителей и опекунов

В реестр будут занесены граждане, которые ране не справились с возложенными на них обязательствами по уходу за несовершеннолетними.

Госдума приняла закон о создании единого реестра лиц, которым будет запрещено брать детей из детских домов. Согласно опубликованному на сайте Думы документу, в списке будут лица, которые не смогут быть усыновителями, попечителями и опекунами.

В реестре будет содержаться информация о людях, отстраненных от опекунства за ненадлежащее исполнение обязанностей. При этом в список не попадут восстановленные в правах родители, которые по семейному кодексу могут быть усыновителями.

Правительственный законопроект был принят в третьем чтении. Известно, что реестр должен заработать с 1 января 2020 года.

Видео: Госдума ; Piter.TV