С 1 по 5 июня ТЭК проведет испытания сетей в пяти районах Петербурга

Проверка необходима перед началом нового отопительного сезона.

В первый день лета ГУП "ТЭК СПб" начнёт проводить гидравлические испытания в пяти районах Петербурга. Это важно для подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Трубы давлением будут проверять в Пушкинском, Петроградском, Выборгском районах. С 1 по 2 июня трубы проверят в Калининском районе, с 1 по 5 июня – в Приморском. Также 2 июля планируется испытать сети в Гатчинском районе Ленобласти.

Петербуржцам напомнили, что во время испытаний могут быть прорывы труб, поэтом опасные участки не стоит пытаться пройти или проехать.

Петербуржцы смогут узнать об отключениях горячей воды по поисковику от ГУП "ТЭК".

Фото: Piter.TV