Петербуржцы смогут узнать об отключениях горячей воды по поисковику от ГУП "ТЭК"

Онлайн-сервис предприятие запустило накануне сезона проверки теплосетей.

Накануне традиционного сезона летних проверок теплосетей и отключения в связи с этим горячей воды, петербургский ГУП "ТЭК" запустил для горожан онлайн-сервис с графиками работ. Как рассказали в пресс-службе организации, сервис покажет дату начала и окончания проверки сетей по конкретному адресу.

Отмечается, что сервис составили по данным более девяти тысяч зданий, которые обслуживает "ТЭК". До конца августа в 16 районах Петербурга и Гатчинском, Всеволожском и Тосненском районах Ленобласти пройдет 263 проверки теплосетей, в то же время планово отремонтируют 278 энергоисточников и 216 тепловых пунктов. В ГУП "ТЭК" отметили, что летние проверки пройдут без отключения горячей воды в 4,2 тысяч жилых домов.

Подача горячей воды в этих зданиях будет ограничена только во время гидравлических испытаний, то есть на срок от 1 до 4 дней. Отключения в связи с ППР на 5-10 дней затронут 818 домов, на период от 11 до 14 дней - 1930 зданий. пресс-служба ГУП "ТЭК"

Также предприятие не стало ограничивать снабжение горячей водой 13 лечебных учреждений, где лечат больных коронавирусом – больницу Святого Георгия, Боткинскую больницу, Александровскую и другие. На время проверок и ремонта их обеспечат водой с помощью передвижных блок-модульных котельных предприятия.

Тем временем, в Петербурге завершился самый длинный за 40 лет отопительный сезон.

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