Самый длинный за 40 лет отопительный сезон в Петербурге завершается

Батареи отключат уже 26 мая.

Отопительный сезон в Петербурге наконец подошел к концу: как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению, батареи в квартирах горожан начнут остывать уже утром 26 мая. Температура воздуха на улице уже долгое время держится на высоком уровне.

Примечательно, что нынешний отопительный сезон стал самым долгим за последние 40 лет и продлился 254 дня. Всему виной прохладные дни с градом в мае и ночи с двумя градусами ниже нуля, именно эта температура не позволяла отключить батареи.

На режим периодического протапливания город перешел 8 мая, но уже четыре дня спустя на Петербург спустилась холодная погода, и тепло вернули в квартиры.

Ранее мы писали, что петербуржцы в карантин стали реже платить за ЖКУ.

Фото: pixabay