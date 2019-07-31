Петербуржцы в карантин стали реже платить за ЖКУ

Падение по платежам составило 10%.

Петербуржцы, сидя на самоизоляции, стали реже платить за ЖКУ. Специалисты ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" зафиксировали падение спроса на 10%. Речь идет о тех горожанах, кому приходят розовые квитанции. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В апреле этого года за квартплату исправно платили только 84,11% горожан. В марте эта цифра была равна 93,99%. При этом за месяц незначительно вырос объем потребляемых ресурсов. Он увеличился до показателей январских праздников, когда все, как и на карантине, сидели дома. Так, потребление горячей воды выросло на 3,1?, а холодной – на 1,7%.

Ранее мы писали, что для всех участников отраслей строительства и ЖКХ появится единое цифровое пространство.

Фото: Piter.TV