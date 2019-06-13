ВЦКП предлагает переходить с белых квитанций на розовые

Всем управляющим организациям, которые ранее пользовались услугой по печати белых бланков вычислительный центр рекомендует переходить на современную модель обслуживания. Во-первых, это расширяет функционал, позволяя следить за состоянием жилищного фонда даже дистанционно. А во-вторых, экономит средства жителей и дает им доступ к удаленным сервисам по оплате услуг ЖКУ и передаче показаний приборов учета.

За последние два года ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" провело комплексную модернизацию программного обеспечения, направленную на внедрение современных технологий. Эти программы предоставляются управляющим компаниям при переходе на привычные большинству петербуржцев "розовые бланки".

Модель обслуживания "Белые бланки" на сегодняшний момент устарела, так как она разрабатывалась более 20 лет назад и подразумевала только лишь печать счетов. А работу по приёму показаний приборов учёта, ведению базы данных, привлечению юристов для претензионной работы с должниками и перечислению самих платежей управляющим организациям приходится осуществлять самостоятельно за отдельные средства.

В целях снижения издержек управляющих компаний и затрат жителей, а также повышения платежной дисциплины за счет увеличения прозрачности и удобства расчетов, ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" предлагает контрагентам, ранее использовавшим модель обслуживания "Белые бланки", с 01 июля перейти на более современные сервисы – "Классическую" или "Комплексную" модели обслуживания.

Об преимуществах перехода с белых квитанций на "розовые бланки" и возможностях современного программного обеспечения рассказывает заведующий отделом развития ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" Александр Локтионов:

Мы понимаем, что нашим контрагентам, работающим на белых бланках и, по сути, заказывающих только печать счетов, приходилось самостоятельно организовывать всю свою внутреннюю работу. Для жителей это, как правило, сопровождалось определенными комиссионными потерями. Управляющие организации тратились на создание тех модулей, которые у нас можно получать при "Комплексной" или "Классической" модели обслуживания – это те самые "розовые бланки", которые привычны большинству жителей нашего города. Предыдущие 2 года ГУП ВЦКП проделало большую работу по модернизации основных программных продуктов. Это АРМ "Генератор отчетов" и АРМ "РМБ" – программы, которые нужны управляющим организациям для первичного ввода, ведения базы данных, их актуализации и получения необходимой аналитики для эффективного управления вверенным фондом. Эти программы были переведены на платформу приложений – такой принцип позволяет контрагентам удаленно работать через интернет без привязки к какому-либо персональному компьютеру. Человек даже на даче, имея планшет с современным браузером, может подключаться дистанционно к базе данных ВЦКП относительно своего фонда, вносить в неё необходимые корректировки или получать аналитическую информацию. Более того к этим основным программным продуктам разработаны дополнительные сервисы. Жители, что важно и актуально, имеют возможность получать информацию через личный кабинет, вносить туда показания приборов учёта, видеть хронологию своих платежей, историю начислений, распечатывать все квитанции и что самое важное, оплачивать без комиссии. Управляющие организации дополнительными приложениями могут использовать программу "Претензионно-исковая работа" - аналитическая программа позволяющая эффективно взаимодействовать с должниками: подготавливать претензии с нормализованным документооборотом, а автоматическом режиме получать необходимую аналитику, выгрузки, видеть историю поступлений по результатам претензионно-исковой работы. Также есть модуль АС "Крона", позволяющий следить за показаниями приборов учета общедомовых, контролировать их в онлайн-режиме. Чтобы своевременно реагировать на какие-то колебания потребления: протечки и т.д. Также есть АРМ "Диспетчер ЖХ" (аварийно-диспетчерская служба) – это программа в части каких-то аварийных ситуаций и учёта этой информации в расчёте начислений. И также есть возможность получать "розовые бланки" измененного формата для отражения большего объема информации, кому это необходимо. Реализована возможность автоматической выгрузки в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Также стоит отметить, что закон о применении кассовой техники в ЖКХ сейчас отложен, но в рамках "розовых бланков" этот вопрос решен. Это также существенная статья экономии. Очень важно, что при переходе с "белых" на "розовые бланки", жители домов получают возможность более просто и доступно получать информацию, относительно тех начислений, которые происходят с разбивкой по услугам в личном кабинете. Не надо никуда ходить и опять же передавать показания, а платить можно без комиссии. Управляющая организация бесплатно получает базовое программное обеспечение, в котором ведется вся аналитика в удобном формате и администрирование базы. Когда управляющая организация, работая на "белых бланках", старается воссоздать для себя и жителей весь этот функционал, который предоставляется к примеру, на "Комплексной" модели, то это выходит гораздо дороже, чем базовый договор, где житель платит без комиссии и есть все программное обеспечение и возможность получать дополнительные модули, необходимые для эффективной работы. Опять же "Комплексная" модель обслуживания предполагает расщепление платежей, когда управляющей организации не надо самой следить за соблюдения сроков перечисления платежей в ресурсоснабжающую организацию. Это делается автоматически по мере поступления платежей.

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