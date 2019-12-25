С 1 марта в России ужесточат контроль за рекламой энергетиков и продажей табака

Новые нормы ограничивают рекламу тонизирующих напитков и вводят механизм быстрой блокировки сайтов, торгующих сигаретами и вейпами.

С 1 марта 2026 года в России начинают действовать законодательные поправки, направленные на защиту здоровья граждан, в особенности несовершеннолетних. Как сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, в первую очередь изменения коснутся рекламы энергетических напитков. Теперь любая реклама такой продукции не должна ориентироваться на привлечение внимания подростков и молодежи.

Важным нововведением станет обязательное предупреждение о последствиях чрезмерного употребления этих напитков. В радиоэфире соответствующее сообщение будет длиться не менее трех секунд, а на телевидении и в видеороликах его продолжительность составит минимум пять секунд. Парламентарий уточнил, что под предупреждение также отведут не менее семи процентов площади кадра, что позволит эффективнее донести информацию до зрителей.

Одновременно ужесточаются меры борьбы с нелегальной торговлей табаком. С марта запускается механизм внесудебной блокировки интернет-ресурсов, где продают сигареты, вейпы, кальяны и электронные устройства для курения. Сайты, замеченные в такой деятельности, оперативно попадают в реестр запрещенной информации, после чего провайдеры обязаны ограничить к ним доступ в течение суток. Владельцы же онлайн-площадок теперь должны самостоятельно отслеживать противоправный контент и незамедлительно его удалять.

Помимо ограничительных мер, в системе здравоохранения запускаются два важных цифровых регистра. Один из них объединит сведения о людях с социально значимыми заболеваниями: онкологией, диабетом, патологиями сердца и сосудов. Накопление этих данных позволит регионам точнее планировать закупки лекарств и координировать усилия по борьбе с недугами.

Ранее в Госдуме рассказали, кому грозит штраф за отсутствие прописки.

Фото: Piter.TV