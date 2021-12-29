С 1 февраля на 8,4% увеличат пособия инвалидам и семья с детьми

Вырастут также единовременные пособия по беременности.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил во время заседания кабмина 27 января, что пособия инвалидам и семьям с детьми увеличат на 8,4% с 1 февраля 2022 года.

Кроме того, вырастут единовременные пособия по беременности, а также при рождении ребенка. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Увеличится и размер маткапитала на первого ребенка с февраля 2022 года. Сумма составит 524 тыс. рублей вместо 484 тыс. рублей. На второго и последующего ребенка сумма будет равняться 693 тыс. рублей.

Мишустин также заявил, что правительство дополнительно выделит порядка 7 млрд рублей на поддержку поликлиник.

Фото и видео: Правительство России