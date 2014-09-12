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В Совфеде проголосовали за продление программы материнского капитала до конца 2030 года

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Отмечается, что на эти цели потребуется около 2,8 триллиона рублей.

В Совете Федерации сенаторы проголосовали за продление программы материнского капитала до конца 2030 года. Об этой инициативе говорил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Документ был разработан правительством России. В настоящее время срок действия программы ограничен 31 декабря 2026 года. Отмечается, что в 2027-2030 годах около 4,9 миллиона семей смогут приобрести право на материнский капитал. В кабмине считают, что на эти цели потребуется около 2,8 триллиона рублей.

Ранее в Совфеде напомнили о штрафах за заброшенные земельные участки.

Видео: Telegram / Вместе-РФ

Теги: материнский капитал, программа, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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