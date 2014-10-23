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Родители Ленобласти смогут сразу потратить часть средств маткапитала на детские товары и питание
Сегодня, 21:00
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Родители Ленобласти смогут сразу потратить часть средств маткапитала на детские товары и питание

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Для этого при рождении первого ребенка выделят 40 тыс. рублей, второй – 20 тыс. рублей.

В пресс-службе Администрации Ленинградской области сообщили о расширении возможностей программы регоинального материнского капитала. Теперь родители сразу могут потратить часть средств из материнского капитала на оплату детских товаров и питания.

Конкретно, при рождении первого ребенка на это выделят 40 тыс. рублей, а при появлении второго – 20 тыс. рублей. Потратить целевые средства можно будет у партнеров программы – Детского мира, Пятерочки и маркетплейса OZON. Для этого необходимо будет перевести часть средств маткапитала на специальный электронный сертификат, который "прикрепят" к карте МИР.

Подать заявление на получение материнского капитала по новой технологии можно будет с марта 2025 года.

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Фото: Администрация Ленинградской области

Теги: материнский капитал
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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