Мошенники разработали новую схему обмана через Wildberries

Они представляются сотрудниками маркетплейса и предупреждают об истечении срока хранения заказа.

Специалисты Объединенной компании Wildberris и Russ выявили новую схему мошенничества через популярный маркетплейс. Обманщики прикидываются работниками сервиса, сообщают о скором истечения срока бесплатного хранения заказа и просят отменить его с целью кражи денег и данных пользователей, – сообщают в ТАСС.

После того, как человек соглашается отменить заказ, мошенники просят его назвать код из СМС. По данным журналистов, злоумышленники не имеют точных сведений о заказах пользователей маркетплейса, а потому совершают "веерные обзвоны" с надеждой застать человека врасплох.

Это новая вариация одной из схем социальной инженерии, когда злоумышленник под любым предлогом пытается выманить у жертвы код из смс. Он нужен для того, чтобы украсть данные клиента – например, от личного кабинета на "Госуслугах" – или списать средства с его банковской карты. ООО "РВБ"

Ранее мы сообщали, что петербурженка показала продавцу ювелирных изделий поддельный скриншот о переводе средств.

Фото: Piter.TV