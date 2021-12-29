Правительство дополнительно выделит порядка 7 млрд рублей на поддержку поликлиник

В России растет заболеваемость коронавирусом.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина 27 января заявил, что в России растут показатели заболеваемости коронавирусом. По этой причине необходима стабильная работа поликлиник. Мишустин сказал, что кабмин направит порядка 7 млрд рублей на поддержку поликлиник.

Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники. Основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Мишустин попросил Минздрав контролировать трансферты.

Ранее мы сообщали, что сведения о медицинских противопоказаниях к вакцинации будут появляться на "Госуслугах".

Фото и видео: Правительство России