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Правительство дополнительно выделит порядка 7 млрд рублей на поддержку поликлиник

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В России растет заболеваемость коронавирусом.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина 27 января заявил, что в России растут показатели заболеваемости коронавирусом. По этой причине необходима стабильная работа поликлиник. Мишустин сказал, что кабмин направит порядка 7 млрд рублей на поддержку поликлиник.

Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники. Основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу.

Михаил Мишустин, премьер-министр России 

Мишустин попросил Минздрав контролировать трансферты.

Ранее мы сообщали, что сведения о медицинских противопоказаниях к вакцинации будут появляться на "Госуслугах".

Фото и видео: Правительство России

Теги: поддержка поликлиник, премьер-министр михаил мишустин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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