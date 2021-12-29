Сведения о медицинских противопоказаниях к вакцинации будут появляться на "Госуслугах"

Михаил Мишустин назвал критерии выдачи сертификата о противопоказаниях к прививке.

Сведения о медицинских противопоказаниях к вакцинации от коронавирусной инфекции будут появляться в личном кабинете пользователя на едином портале "Госуслуг". Об этом во время правительственного заседания рассказал Михаил Мишустин. По словам чиновника, там же можно будет получить сертификат с QR-кодом.

Сейчас в личных кабинетах представлены данные о сделанных прививках от коронавируса, а также о перенесенном заболевании. В ближайшее время на портал будет передаваться и информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам руководителя кабинета министров, чиновники собираются расширить возможности "Госуслуг" для населения РФ. Соответствующее постановление премьер-министр уже подписал. Он уточнил, что решение о наличии противопоказаний к прививке для профилактики ковида принимают исключительно медики после диагностики состояния пациента и его осмотра, изучения анализа болезни. Мишустин призвал во всех остальных случаях проходить вакцинацию, чтобы защитить свое здоровье и близких людей.

Мишустин призвал действовать на опережение в борьбе с "омикроном".

Фото и видео: Правительство России