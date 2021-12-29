Мишустин призвал действовать на опережение в борьбе с "омикроном"

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал действовать на опережение в борьбе с "омикрон"-штаммом. Такое поручение коллегам премьер-министр страны дал на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Чиновник также рассчитывает на дальнейшее продолжение работы по массовой вакцинации населения, обеспечения субъектов РФ ПЦР и экспресс-тестами, а также лекарственными препаратами, контролю за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
Ситуация с коронавирусом очень непростая, пожалуйста, обеспечьте строгий контроль резерва лекарств во всех медицинских организациях. Надо действовать на опережение, чтобы помощь гражданам оказывалась на должном уровне.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Согласно официальной статистике от оперативного штаба России, за последние сутки по стране эксперты выявили 67 809 новых случаев заражения COVID-19.
Мишустин: экспресс-тест на COVID-19 будет загружаться на Госуслуги.
Фото и видео: Правительство России
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