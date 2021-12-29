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Мишустин призвал действовать на опережение в борьбе с "омикроном"

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Глава кабмина дал поручения по борьбе с пандемией ковида в России.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал действовать на опережение в борьбе с "омикрон"-штаммом. Такое поручение коллегам премьер-министр страны дал на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Чиновник также рассчитывает на дальнейшее продолжение работы по массовой вакцинации населения, обеспечения субъектов РФ ПЦР и экспресс-тестами, а также лекарственными препаратами, контролю за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Ситуация с коронавирусом очень непростая, пожалуйста, обеспечьте строгий контроль резерва лекарств во всех медицинских организациях. Надо действовать на опережение, чтобы помощь гражданам оказывалась на должном уровне. 

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Согласно официальной статистике от оперативного штаба России, за последние сутки по стране эксперты выявили 67 809 новых случаев заражения COVID-19.

Мишустин: экспресс-тест на COVID-19 будет загружаться на Госуслуги.

Фото и видео: Правительство России
 

Теги: кабмин, михвил мишустин, омикрон-штамм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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