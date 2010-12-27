В соревнованиях принимали участие яхтсмены из 7 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Самарской областей.

С 05 по 11 июля в Приморске проходили 13-е межрегиональные соревнования по парусному спорту. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Приморска.

В соревнованиях принимали участие яхтсмены из 7 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Самарской областей. Работало 20 судей на 2-х гоночных дистанциях. Также прошло 15 гонок на 2-х дистанциях. Приморские яхтсмены выступали на 28 одноместных яхтах.

В результате — вкомандном зачете 1 место — ШВСМ по ВВС Санкт-Петербург; 2 место – СШ Крестовский остров г. Санкт-Петербург; 3 место – "Фаворит" г. Выборг; 4 место – "Норд-Вест" г. Приморск.

Источник: пресс-служба администрации города Приморска