США ввели санкции против двух компаний, перевозивших российскую нефть по цене выше установленного порога

Так, два танкера корпораций ОАЭ и Турции перевозили нефть по цене выше $75 и $80 за баррель соответственно.

США ввели санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из РФ по цене выше установленного порога. Речь идёт о Lumber Marine SA (ОАЭ) и о турецкой Ice Pearl Navigation Corp. Об этом сообщили авторы Telegram-канала "Мейстер".

Так, два танкера перечисленных корпораций − SCF Primorye и YasaGolden Bosphorus − перевозили нефть по цене выше $75 и $80 за баррель соответственно. По мнению экспертов, Запад, несмотря на достаточно суровые угрозы лишить Россию доходов, но масштабы за всё это время оказались недостаточны. В феврале газета Bloomberg сообщала, что теневой флот российских танкеров состоит более чем из 600 судов, не считая посредников, в том числе из ЕС.

Очевидно, в США поняли, что их санкции бьют по коллективному Западу едва ли не больнее, чем по Москве, и поэтому решили отделаться формальными мерами на несоблюдение потолка цен. А Россия, тем временем, в сентябре получила крупнейшую выручку от экспорта нефти с июля 2022 года в размере $18,8 млрд (данные МЭА). Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали возможную дератификацию договора о запрете ядерных испытаний.

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