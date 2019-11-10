США угрожают Турции новыми санкциями за покупку С-400

Первые сведения о поставках ЗРК в Турцию появились в середине июля 2019 года.

США намерены ввести санкции против Турции из-за покупки российских ЗРК С-400. Об этом Дональд Трамп сказал своим советникам, передает CBS.



Глава государства намерен потребовать от Реджепа Тайипа Эрдогана избавить от С-400. Этот вопрос лидеры стран обсудят во время визита лидера Турции в Вашингтон на следующей неделе.



Вашингтон считает покупку российского вооружения неприемлемой для страны НАТО. В США намерены поднять вопрос о санкциях, которые, вероятно, найдут поддержку у большинства членов конгресса. Президенту Турции планируют "ясно" донести серьезность их последствий

Напомним, что первые сведения о поставках ЗРК в Турцию появились в середине июля 2019 года. Уже тогда свое недовольство заключенными контрактами высказала Америка. Ситуация стала причиной напряженности отношений между страной НАТО (Турцией) и США. За четыре С-400 Рособоронэкспорт получил около 2,5 миллиарда долларов.

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