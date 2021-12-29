Давила Перес обвиняется в Нью-Йорке в поставках наркотиков.

США просят Боливию выдать им экс-главу управления по борьбе с наркотиками. Об этом на пресс-конференции, выложенной на официальной странице внешнеполитического ведомства страны на Facebook, рассказал журналистам глава МИД Рохелио Майта. Вашингтон хочет видеть в своей стране чиновника из южноамериканской республики, которого Нью-Йорк обвиняет в поставках запрещенных веществ.

Мы получили из США запрос о предварительном заключении под стражу для последующей экстрадиции гражданина Максимилиано Давилы Переса. Рохелио Майта, глава МИД Боливии

МИД Боливии изучит запрос иностранных коллег, после чего передаст его в судебную инстанцию. Это произойдет в том случае, если документы со стороны США будут соответствовать "формальным требованиям".

Напомним, что Давила Перес уже находится под стражей. Его подозревали в связях с наркоторговцами и незаконном обогащении. Мужчину поймали 22 января 2022 года, когда он планировал пересечь границу с Аргентиной. Госдеп США объявил о вознаграждении в 5 млн долларов за сведения, которые помогут привлечь мужчину к уголовной ответственности.

В Ленобласти на 9 лет осудили мужчину, который пытался продать 50 кг наркотиков.

Фото и видео: YouTube / Bolivia tv Oficial