США не возражают против применения Киевом оружия Запада по районам Украины, идущим в РФ

Энтони Блинкен напомнил о поддержке территориальной целостности Украины.

США не возражают против применения Киевом оружия Запада по районам Украины, которые объявили проведение референдумов за присоединение к составу РФ. Об этом американский государственный секретарь Энтони Блинкен сделал в ходе совместной пресс-конференции с индийским министром по иностранным делам Субраманьямом Джайшанкаром. Вашингтон отметил, что однозначно высказался о том, что не признает "аннексию украинских территорий" со стороны Москвы. Руководитель Госдепа отметил, что киевский режим имеет право защищаться на всей своей территории, а также возвращать земли, которые были незаконно захвачены. По мнению Блинкена, военные поставки Запада эффективно используются силами ВСУ как на северо-востоке страны, так и южной части.

И опять-таки: совершенно нет изменения в территории, которая аннексируется Россией, как вопроса для нас или украинцев. Украинцы продолжат то, что им необходимо делать, чтобы вернуть отнятые у них земли, мы продолжим поддерживать их. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен предупредил о том, что США намерены вместе со своими западными союзниками ужесточить антироссийский санкционный режим из-за проводимых референдумов. Глава Госдепа отметил, что ясно сигнализировал о том, что "готовы быстро навязать" дополнительные издержки.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State