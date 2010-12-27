В США хотят взыскать с Китая имперские долги столетней давности

Сумма выплат может составить более триллиона долларов.

В США задумались о взыскании Пекина долгов по облигациям, которые были выпущены в начале XX века, сообщило "Экономика сегодня".

Облигации императорского Китая выпускались в начале прошлого века для привлечения средств на строительство железных дорог в стране. Некоторые американские коллекционеры до сих пор держат их у себя, также облигации можно приобрести на онлайн-аукционах.

Ранее президент США Дональд Трамп провел встречу с держателями облигаций. Коллекционеры выступают за возвращение имперских долгов. По словам одного из них, с учетом инфляции, процентов и компенсации сумма может составить более триллиона долларов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Трамп заморозил военную помощь Украине.

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