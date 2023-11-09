США израсходовали около 96% средств, которые выделили на оказание помощи Украине

Джон Кирби заметил, что на помощь ВСУ осталось 1,2 млрд долларов.

Американская администрация при президенте Джо Байдене израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены законодателями на оказание военной помощи Украине. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник заметил, что свыше 90 процентов уже израсходовано. На текущий момент у министерства по бороны на данную статью расходов осталось порядка 1,1 миллиарда долларов для армии киевского режима. Спикер в очередной раз указал на то, что конгрессменам США важно одобрить запрос от главы государства на предоставление дополнительного финансирования ВСУ.

Из общего объема средств, которые были выделены Украине с начала войны, а это более $60 млрд, и это не только помощь в сфере безопасности, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь, мы израсходовали около 96%. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом заявил, что США не сомневаются в успехе военных операций Украины.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance