Джон Кирби оценил тупик, в котором оказались ВСУ.

Американские власти при президенте Джо Байдене не сомневаются, что украинские вооруженные формирования смогут достигнуть определенного успеха в ходе проведения своих военных операций в регионе конфликта, а говорить о том, зашли ли они в тупик на фронте или нет, могут лишь представители киевского режима. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник заметил, что администрация на собирается каким-либо образом оценивать миссии, проводимые бойцами ВСУ, но при этом продолжит оказывать поддержку для того, чтобы армия максимально использовала оставшееся дл зимнего сезона время для атак.

Что касается вопроса о том, верит ли президент, что украинцы смогут вернуть назад свои территории, - абсолютно. Я думаю, что их недооценивали с самого начала этого конфликта. Мы не сомневаемся, что они смогут и дальше добиваться успеха. Джон Кирби, сотрудник Белого дмоа

Дополнительно Джон Кирби ответил на вопрос о том, не считают ли в Вашингтоне, что ситуация на украинских фронтах, в том числе "контрнаступление" ВСУ, зашло в тупик. Джон Кирби заявил, что такого рода оценки могут давать лишь командиры и сам президент Владимир Зеленский.

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance