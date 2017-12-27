США: Уроженка Латвии утопила своего жениха из-за секса

Появились подробности убийства, которое совершила 37-летняя невеста во время отдыха на Гудзоне.

В штате Нью-Йорк 37-летняя невеста, уроженка Латвии, утопила своего 45-летнего жениха, гражданина США.

Убийство произошло из-за неуемной извращенной сексуальности мужчины. Женщина устала от различного вида извращенностей сексуального характера и давно планировала избавиться от жениха. Последней каплей, которая переполнила чашу терпения невесты, послужило приглашение заняться сексом втроем.

Женщина осуществила задуманное во время отдыха на Гудзоне. Она выткнула пробку из дна резиновой лодки, а мужчина отправился поплавать, ничего не подозревая. Лодка затонула, мужчину спасти не удалось. Суд приговори невесту - убийцу к 4 годам лишения свободы. Родственники погибшего мужчины считают, что женщину наказали слишком мягко.

Видео: YouTube