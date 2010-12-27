Две немки пытались 5 раз убить своего общего любовника после секса втроем

Женщины опоили его психотропными веществами, затем наркотиками, ударили домкратом, избивали пивными бутылками, переехали машиной и наконец пытались его зарезать ножом.

Две молодые женщины из Германии 5 раз пытались убить любовника после секса втроем.

Сообщается, что в ноябре 2018 года состоялась совместная интимная встреча 36-летнего немца и двух женщин 30 и 21 лет. После секса молодая немка потребовала с мужчины деньги, которых у мужчины не оказалось. Он обещал выплатить деньги в рассрочку.

Тогда женщины с намерением убить мужчину опоили его психотропными веществами. Затем отвезли к Польской границе, где опоили его наркотиками, чтобы убить, пока тот будет в бессознательном состоянии. Но этот план снова не сработал. Тогда женщины ударили мужчину домкратом по голове и избили пивной бутылкой. Мужчина выжил.

Женщины не оставляли своих намерений и переехали мужчину автомобилем. Мужчина получил после наезда травмы живота и бедра, но остался жив. Любовницы от своих планов убить мужчину не отказались и решили его зарезать ножом. Израненный мужчина смог сбежать от агрессивных дам и спасся.

Несостоявшихся убийц суд приговорил к 4 годам тюрьмы.

Фото: n-tv.de