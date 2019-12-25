СПбГУ впервые попал в топ-100 лучших мировых программ Executive MBA в рейтинге Financial Times

Рейтинги газеты Financial Times являются общепринятым знаком качества программы.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) впервые попал в международный рейтинг газеты Financial Times со своей программой Executive MBA. В Financial Times Executive MBA Ranking СПбГУ расположился на 93 месте в общем рейтинге и на 48 месте – в европейском.

Еще в сентябре 2005 года Владимир Путин поручил создать в нашей стране бизнес-школу, которая смогла быть выпускать управляющий персонал международного уровня. Так появилась Высшая школа менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ), на базе которой и реализуется программа Executive MBA. Как отметил ректор СПбГУ Николай Кропачев, школа достигла таких высоких результатов только благодаря совместным усилиям преподавателей, слушателей и выпускников.

Газета Financial Times опрашивает выпускников бизнес-школ и на основе этого составляет рейтинг образовательных программ. Исследователи рассматривают такие критерии, как степень международной академической мобильности, карьерный и финансовый рост в течение трех лет после выпуска, количество преподавателей с ученой степенью, достижение поставленных целей. Рейтинги этой газеты являются общепринятым знаком качества программы.

Фото: СПбГУ