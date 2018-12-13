СМИ сообщили об алкогольном скандале на праймериз "Единой России" в Токсово

По предварительным данным, авторитетный бизнесмен Владимир Колесник облил журналиста 47news водкой.

Праймериз "Единой России" в Токсово закончился алкогольным скандалом. По данным петербургских СМИ, местный бизнесмен облил водкой фотокорреспондента 47news. Об этом сообщается на сайте издания.

Как стало известно Piter.TV, возле детского центра "Пластилиновая ворона" в этот день собралось много подозрительных людей, а в помещении бывшего продуктового магазина разливали бесплатные горячительные напитки. Фотокорреспондента 47news вместе с другими пригласили внутрь. Когда он попытался сфотографировать большую бутылку "американского алкогольного напитка", его облили водкой. По словам журналиста, его аппаратура до сих пор источает запах спирта. Действия шумной компании также вызвали ряд замечаний от местных жителей. Однако подвыпившие граждане не обращали внимания на их претензии. В ответ они со смехом отвечали, что помещение продуктового магазина принадлежит им, а сами они – бывшие сотрудники полиции.

Как пишет 47news, нападающим оказался местный бизнесмен Владимир Колесник, известный в 90-е как "Колесо". Его брат Леонид Колесник в прошлом был главой администрации Токсово. Он покинул эту должность со скандалом: чиновника арестовали за взятку. Сейчас в выборах участвует сын "Колеса" Петр - сообщает 47news.

По словам очевидцев, в рамках предварительного голосования были нарушены практически все нормы и положения Праймериз. Как сообщает интернет-издание Фонтанка.ру, с 9 утра микроавтобусы начали курсировать со стороны Петербурга и подвозить людей к избирательным участкам. Кроме того, рядом с помещением, где проходили Праймериз, избирателям бесплатно предлагали спиртные напитки и деньги.

По информации корреспондента 47news, искусственный ажиотаж закончился тем, что на избирательном участке два раза закончились бюллетени, и гражданам пришлось уйти, так и не проголосовав. Эту информацию изданию подтвердила председатель совета депутатов Ольга Ковальчук. По итогам Праймериз, явка в поселении составила около 18%, для сравнения показатели активности избирателей по всей Ленинградской области не превысили 5%.



Большинство кандидатов оказалось не согласно с поведением группы, осуществлявшей возможный подкуп. По данным очевидцев, они зафиксировали жалобы, которые, в свою очередь, были не сразу приняты. Несмотря на это, кандидаты приняли решение опротестовать результаты Праймериз в областном организационном комитете.



Фото: 47news