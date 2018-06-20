Эксперт рассказал о краже картины Левитана за два млн рублей

Сведения о пропаже работы мастера проверяет полиция.

В Москве пропал пейзаж русского художника Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня". Об этом сообщает Gazeta.SPb. Работа выполнена в 1890-ом году и ее стоимость оценивается в два миллиона рублей. Правоохранительные органы считают, что ценность украли.

Отметим, что глава Центра экспертизы Третьякова Александр Чваль рассказал, что он передал пейзаж женщине по расписке. После этого картина оказалась у неизвестных лиц, которые выставили ее на торгах.

На данный момент в ситуации разбирается полиция. Официального подтверждения о исчезновении картины не поступило.

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Фото: открытые источники