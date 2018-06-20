В Петербурге осудили давших взятки студентов ГУГА

Молодые люди дали взятку и незаконно поступили в учебное заведение.

Петербургский суд признал вину двух студентов, которые предложили взятку преподавателю за поступление в вуз. Молодой юноша и девушка надеялись за деньги обучаться на заочном факультете СПбГУГА. В результате первый злоумышленник осужден на два года условно, а вторая нарушительница заплатит штраф в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

По данным следствия, преступление совершено в конце февраля - начале марта 2018 года. Еще будучи студентом авиационно-транспортного колледжа в 2017 году злоумышленник познакомился с педагогом цикловой комиссии. Последний пообещал помочь ему в поступлении. В назначенный срок был выбран посредник, который передал денежные средства от юноши преподавателю.

Второй инцидент носит аналогичный характер.

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Фото: Piter.tv