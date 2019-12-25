Baza: подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" покончил с собой

Мужчину обнаружили мертвым в изоляторе в Витебской области Белоруссии.

Подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи покончил с собой. Об этом информирует Telegram-канал Baza.

Предполагаемый преступник Андрей Скрипкин был задержал в Белоруссии 27 октября, куда он отправился после совершения убийства, пытаясь скрыться от правосудия. Сегодня его должны были отправить в Москву, однако подозреваемый был обнаружен мертвым в изоляторе в Витебской области.

Напомним, тела Яхонтова, его супруги и несовершеннолетнего сына были обнаружены 26 октября текущего года в их квартире по улице Мосфильмовской в Москве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, а также убийстве малолетнего.

Ранее в Челябинской области браконьер покончил с собой после убийства товарища на охоте.

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