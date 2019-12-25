В Челябинской области браконьер покончил с собой после убийства товарища на охоте

В ходе ночной охоты стрелявший перепутал напарника с косулей.

В Челябинской области браконьер на незаконной ночной охоте выстрелил в своего подельника, а затем покончил с собой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра экологии региона Виталий Безруков.

Инцидент произошел в Нязепетровском районе. По словам собеседника агентства, всего в охоте принимали участие четыре человека. Первым выстрелом браконьерам удалось добыть взрослого самца косули, второй выстрел – мимо, а третьим был убит напарник охотников, которого один из них принял за животное.

После того, как браконьер понял, что убил товарища, он покончил с собой. Виталий Безруков, замминистра экологии Челябинской области

Он отметил, что по факту браконьерства будет возбуждено уголовное дело, в ходе которого будут оценены риски нанесенного ущерба природе и выписаны штрафы. Кроме того, возбуждено дело об убийстве. В настоящее время следователи и эксперты-криминалисты разбираются в деталях произошедшего.

По данным источника сетевого портала "74.RU", напарника по охоте застрелил сын экс-депутата Челябинской городской думы Иван Силин, ранее занимавший должность директора строительной компании. Официального подтверждения этой информации от следственных органов не поступало.

Ранее в Уфе задержали готовившую теракт группировку неонацистов.

Фото: СК России