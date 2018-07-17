СМИ: новый iPhone получит усовершенствованную камеру

Предполагается, что в ближайшие несколько недель в продажу поступит новая модель смартфона.

В следующей версии iPhone будут представлены три новых функции. Речь идет про усовершенствование камеры. Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, модель получит новые функции портретного режима телефона, а также пользователи смогут снимать видео в более высоком качестве. Еще одна опция позволит пользователям лучше осуществлять цветокоррекцию и контролировать блики на своих фотографиях.

Предполагается, что уже ближайшие несколько недель новая модель поступит в продажу.

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