ИИ научили писать текст песни по видеоряду клипа

Специалисты отмечают, что это поможет музыкантам в подготовке текстов.

Ученые из Университета Ватерлоо создали искусственный интеллект, который способен написать текст песни по видеоряду клипа. Разработка получила название LyricJam. Материал опубликовали на портале Iotdaily.

Ученые отметили, что данные слова музыканты смогут использовать для сочинения песни. Однако они не пытались создать механизм, который полностью заменит человека. Данная система лишь поможет подготовить текст песни.

Программу запустили в начале этого лета. Опробовали ее уже более 1,5 тыс. пользователей.

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