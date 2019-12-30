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СМИ анонсировали свадьбу футболиста Смолова с внучкой Ельцина

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Влюбленные могут пожениться после того, как невеста станет совершеннолетней.

СМИ анонсировали свадьбу футболиста Смолова с внучкой первого президента России Бориса Ельцина. Спортсмен заявил о романе с несовершеннолетней девушкой в новогодние праздники. Он выложил совместные фотографии во время отдыха.

Чувства молодой пары подверглись критике в социальных сетях. Однако 29-летний Федор Смолов и 17-летняя Марией Юмашевой не собираются расходиться. Журналисты из "7 Дней" заявили, что игрок уже сделал предложение руки и сердца своей избраннице. Пара собирается пожениться как только невесте исполнится 18 лет. До свадебного торжества Мария также собирается закончить свое обучение.

Ранее Piter.tv писал о том, что раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину.

Фото и видео: Instagram/smolovfedor_10
 

Теги: мария юмашева, федор смолов
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России, Тема дня, Культура, Спорт, Футбол в России и Европе, Новости шоу-бизнеса России,

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