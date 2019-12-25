Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину

Экс-лидер попросил преемника беречь Россию.

Раскрыта единственная просьба Бориса Ельцина к Владимиру Путину. Когда первый президент РФ покидал должность в 1999 году он обратился к преемнику. Новый руководитель дал обещание беречь государство

Между сторонами не существовало договоренностей по поводу кадровых назначений. Путин также не озаботился вопросом безопасности экс-лидера страны и его семьи. Подобные слухи советник Ельцина назвал полной ерундой. Воспоминаниями о значимом моменте с журналистами BBC поделился Валентин Юмашев.

По словам чиновника, экс-президент прекрасно понимал, что подобные соглашения заканчиваются в момент вступления нового человека в должность. Ельцин специально подал в отставку на несколько месяцев раньше, чтобы дать Путину фору, усилить свои позиции в борьбе с оппонентами.

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно, почему Путин был выбран преемником Ельцина.

Видео: YouTube/Президентский центр Бориса Ельцина, Совет Федерации, kremlin