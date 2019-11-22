Стало известно, почему Путин был выбран преемником Ельцина

Первый президент России считал опасным оставлять страну на 50-летних людей.

Раскрыты причины выбора Владимира Путина преемником первого президента России Бориса Ельцина. Об этом в интервью Владимиру Познеру сказал бывший советник Ельцина действующий – Путина, Валентин Юмашев.

По его словам, Путин был человеком другого поколения. Ельцин считал, что 45-50-летние люди должны уходить, поскольку вобрали в себя слишком много из советского. Первый президент был уверен, что страну нельзя оставлять на поколение, которому исполнялось полвека в 1991 году. Также, подчеркнул Юмашев, Ельцин видел в будущем президенте продолжателя своих либеральных реформ, связанных с рыночной экономикой.

Сам Путин на прямой линии в июне заявил, что не сомневается в своем решении сменить Ельцина на посту руководителя страны.

Американист: Путин не сдержал обещаний Ельцина перед Западом.

Видео: Совет Федерации, kremlin, Президентский центр Бориса Ельцина / YouTube