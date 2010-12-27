Американист: Путин не сдержал обещаний Ельцина перед Западом

Нынешний президент России не стал выполнять обещаний, который Ельцин дал США.

На официальном сайте Президентской библиотеки имени Билла Клинтона появилась стенограмма телефонного разговора между 42-м президентом Америки и Борисом Ельциным. В частности, лидеры двух государств говорили о Владимире Путине. Первый глава РФ представил его, как своего преемника и пообещал, что он будет вести аналогичную внешнюю политику. Спустя 20 лет после разговора можно с уверенностью сказать, что Путин не сдержал обещаний, который Ельцин дал США. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев "ПолитЭксперту".

Как пишет "ПолитЭксперт", будучи президентом, Ельцин сделал много шагов навстречу Америке. В частности, он выступил с инициативой по разоружению и заявил, что оружие бывшего Советского Союза никогда "не будет нацелено на города Соединенных Штатов". За последние десятилетия во внешней политике России произошла эволюция.

Эта расшифровка вызовет определенные обсуждения внутри США, в частности в плоскости того, что Путин отошел от обещаний Ельцина, если хотите, обманул США, не стал выполнять те обязательства, которые были даны. Сказал Владимир Васильев "ПолитЭксперту"

Ранее мы писали, что в сети появился ответ на вопрос: почему Ельцин выбрал своим преемником Путина.

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