В сети появился ответ на вопрос: почему Ельцин выбрал своим преемником Путина

На него ответил первый президент РФ в телефонном разговоре с Биллом Клинтоном.

В сети появилась стенограмма телефонного разговора между Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном. В нем первый президент Российской Федерации отвечает на вопрос, почему он выбрал Путина своим преемником. Расшифровка опубликована на сайте Президентской библиотеки имени Билла Клинтона.

Разговор между двумя лидерами государств состоялся почти через месяц после того, как 9 августа 1999 года Ельцин объявил своим преемником Владимира Владимировича. В ходе беседы Борис Николаевич рассказал Клинтону о Путине. Он описал его как сильного, общительного и тщательного человека, который может легко налаживать контакты с людьми. Ельцин был уверен, что американский коллега быстро найдет с Путиным общий язык и поймет, что тот "очень высококвалифицированный партнер". Спустя полгода, в канун нового 2000 года Ельцин объявил об отставке.

Ранее австрийцы назвали три причины популярности Путина на Западе.

Видео: YouTube / Олег Оскирко