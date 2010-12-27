Австрийцы назвали три причины популярности Путина на Западе

Среди них выделяют личные качества президента России.

В последнее время президент России Владимир Путин пользуется большой популярностью среди людей, проживающих на Западе. Австрийские СМИ заинтересовались этим вопросом и решили выяснить, почему главу РФ уважают иностранцы. В частности, Путина особенно любят Австрийская партия свободы, "Альтернатива для Германии" и Национальный фронт. Об этом пишет издание Der Standart.

Автор статьи выделил три причины популярности Путина на Западе. По словам журналиста, европейцам импонирует акцент российского лидера на традиционные ценности. Он предстает перед людьми в образе настоящего мужчины в противовес "модным либеральным концепциям жизни".

Кроме того, глава России симпатичен из-за отказа признавать гегемонию Запада в экономической, общественной и военной сферах. Отрицая господство Запада в правах ЛГБТ, феминизма, НАТО и Уолл-стрит, он создает альтернативную модель мира.

Также журналист отметил и личные качества президента. Европейское население ценит в нем остроумие, хорошее чувство юмора, скромность и самоиронию. Путину удается сочетать в себе авторитарный стиль и образ невластного человека.

Ранее Путин заявлял, что Россия может совершить научно-технологический прорыв.

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