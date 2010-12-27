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Путин уверен, что Россия может совершить научно-технологический прорыв
Сегодня, 10:43
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Alena_Zinovieva
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Путин уверен, что Россия может совершить научно-технологический прорыв

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Для этого необходимо объединить усилия государства, бизнеса и научно-образовательного сообщества.

Во вторник, 28 августа, Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного форума "Технопром-2018". На нем глава государства заявил о способности России совершить научно-технологический прорыв, от которого зависит жизнеспособность страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей.

Владимир Путин

Ранее мы писали, что Google выдавал фотографию Путина по запросу "аутист".

Фото: pixabay.com

Теги: владимир путин , научно-технологический прорыв
Категории: Лента новостей Новости России

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