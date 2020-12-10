СМИ: в Назрани застрелили бизнесмена Аушева

Полиция разыскивает подозреваемого, которому удалось уехать от места преступления.

В Назрани застрелили бизнесмена Мусу Аушева. Об этом рассказали представители Telegram-канала BAZA со ссылкой на правоохранительные органы Ингушетии. Злоумышленником стал неизвестный мужчина, который после совершения преступления скрылся на автомобиле !"ВАЗ". Оперативники уточнили, что он произвел несколько выстрелов в сторону жертвы. Огонь велся из пистолета. Пострадавший скончался от полученных ранений. Напомним, что Муса Аушев занимался в регионе строительным бизнесом. По факту трагедии проводится проверка. Сотрудники МВД разыскивают редполагаемого исполнителя убийства.

Мужчина признался в убийстве приятеля в Гатчинском районе.

Фото и видео: Telegram / BAZA